Rodrigo Burgos da su versión de la última pelea con su ex y dispara: "Quiero sacarle a mis hijas"

El jugador se refirió a la mediática pelea que protagonizó este domingo junto a la madre de sus hijas, Lucía Aguilera, y su pareja actual Ruth Zárate.





"Yo fui para ver a mis hijas y despedirme porque tenía que venir a entrenar a Asunción. Ahí salió Lucy y empezamos a hablar de nuestras hijas; le pedí que les preste más atención porque las veo mal: a la más chiquita la vi muy pálida, creo que tiene principio de anemia y la más grande tiene dolor de dientes", relató en la entrevista.





Según acusó al aire, Aguilera tomó a mal ese reclamo y empezó a gritarle. Él se dispuso a subir al auto para retirarse del lugar, pero al ver que Ruth Zárate, su pareja actual, lo esperaba en el vehículo, Aguilera prefirió atacarla a ella.





Rodrigo Burgos1.jpg Ruth Zárate compartió en las redes las fotos del presunto ataque



Consultado sobre la versión de Aguilera, quien lo acusa de haber estado alcoholizado, Burgos respondió: "Si es por ella siempre voy a estar borracho. Yo tenía que presentarme en el club a las 6 de la mañana, cómo voy a estar borracho. Yo estaba sin remera porque hacía mucho calor y no estaba manejando porque me cansa mucho. Mi auto es mecánico y me repercute en las piernas".





Los minutos finales de la entrevista son los más fuertes: "Quiero sacarle a mis hijas", reveló, "yo le paso mucha plata a Lucy para que las tenga así".





Burgos, quien actualmente juega en Capiatá, adelantó que ansía que le llegue una oferta del extranjero para alejarse de la polémica y disparó: "sino, la otra va a terminar jodiéndome las bolas".





Escuchá: