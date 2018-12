Rodolfo Friedmann: "Sí o sí apunto al máximo cargo, que es la Presidencia de la República"

Una de ellas salió de propios labios del senador, al admitir que la meta de su carrera política es la presidencia de la república.





"Sí o sí apunto al máximo cargo, que es la presidencia de la república. Quien no apunta a eso no sé para qué está en política. Yo creo que todos apuntamos a eso y yo no soy la excepción", confesó Friedmann.





Emocionada, Marly lo interrumpió: "Realmente él nunca habló de esto, es la primera vez que le estoy escuchando y me gustaría motivarle y decirle que nada es imposible, todo se puede".





Mirá el fragmento completo aquí:





"Desde Arriba" se emite por América TV (canal 56 de Tigo Star) los sábados a las 22:30 horas con repetición los domingos a las 15:00.





"América Paraguay". Los programas ya emitidos se encuentran en Youtube, en el canal

