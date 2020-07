"Robando voy": La canción de Albert Benítez para quienes lucran con la pandemia

Esta semana te contábamos en esta nota que Albert Benítez había decidido iniciar su propio camino humorístico, lejos de sus ex compañeros de Ab Ovo.

Como primer paso, lanzó una canción en la que crítica el manejo de los gobernantes durante la pandemia por coronavirus.

Albert utilizó de base la canción de Tierra Adentro "Viajando voy", cambiándole la letra y titulándola "Robando voy".

"Robando voy los 1.600 (millones de dólares); que el pueblo pague todo y que se quede hambriento. Endeudación que no se achica y mi fortuna cada vez se multiplica", empieza el tema.

"Si sos del pueblo, yo lo lamento. Hay mucha plata y seguiremos angurrientos. Por todos lados estoy comiendo", continúa.

"Millonario voy a morir, todo gracias al COVID. Y si me encierran no me quebranto, fiscal y jueces compro no me importa cuántos. Si no les gusta que sea malevo, aunque me escrachen todo a mí me chupa un huevo", finaliza la polémica canción.