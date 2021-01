Rico Comidita no quiere que su hija sea como Laurys Dyva

El pasado fin de semana Laura Rodríguez, más conocida como Laurys Dyva compartió en su cuenta de Instagram su nueva camioneta de 400 millones de guaraníes.

La misma que retiró el vehículo con su nuevo y recién aparecido novio fue duramente criticada en redes sociales siendo acusada de "utilizar su cuerpo" para darse ciertos lujos, como su futura gran casa.

Es aquí donde aparece Liz Carolina "Rico Comidita", quien publicó unas fuertes declaraciones en Instagram apuntando que educará a su hija para no ser como la Miss Pynandy.

"Cuando tenga una hija voy a enseñarle que no hay nada de qué enorgullecerse en vivir una vida superficial, tampoco es logro conseguir casa, auto, joyas o dinero ofreciéndose al mejor postor o como decimos vulgarmente “conseguir un Chongo con plata que te mantenga."

La misma acusó a Laurys Dyva de influir en las jóvenes a venderse y vivir un vida donde lo material importa más que la familia y les aconsejo:

"A las chicas de hoy quienes creen que hay logró en venderse al mejor postor solo para conseguir bienes materiales, no se engañen, no hay nada honroso en esa vida y puedo asegurar que por más lujos que presuman en la soledad se sienten vacías y pobres aunque estén llenas de regalos caros y lujos."

No faltaron los comentarios que trataron a Rico Comidita de "envidiosa" e incluso de "machista", por no creer que las mujeres puedan tener ambas cosas.

"Una mujer puede tener todo eso con esfuerzo propio también, no tengan más esa mentalidad de casarte y criar hijos es el éxito, basta en serio, yo por ejemplo todavía no me case y estoy empezando a construir mi casa también poco a poco y no va por ahí mi mentalidad de casarme y que eso sea el éxito, todas tenemos metas diferentes y ser felices a otra manera" comentaba una usuaria.