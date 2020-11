La respuesta de Yolanda Park a un hater

Yolanda Park utilizó la red social Instagram para mediante un "reels" mostrar todo el proceso por el que ella pasa para maquillarse para la tv. La misma explicó, "ojo, es maquillaje para tele, y para ojos muy chicos como los míos".

La conductora quien se muestra al inicio del video sin maquillaje expone en unos cortos segundos como logra quedar más espléndida para conducir su programa mañanero 'Será Un Gran Día' y no tardó mucho para que decenas de chicas admiraran su habilidad para el automaquillaje que ella explicó, "son año de esto".

Pero no faltaron los internautas que criticaron su apariencia al natural como un usuario registrado como Freedy Javier Ruiz Díaz quien comentó al piel del corto vídeo. "Horrible sin maquillaje", añadiendo un emoticón de vómito. Y fue lo único que necesito decir para que la periodista saliera al paso y le dejara una respuesta tajante y respetuosa que se volvió viral.

"Freddy está súper genial que exteriorices lo que sentís, pero siempre hay que cuidar las formas", empezó diciendo Yolanda Park para luego explicar, "Yo no salí sin maquillaje para que vos me digas si soy linda o fea. No pasa por ahí. Mostrar nomás el cambio. Yo ya tengo 40 años y a esta altura no me cambia la vida que un señor como vos me hable así".

Al parecer la conductora de radio y tv también pasó por el perfil del "hater" y siguió con la respuesta, "Veo en tu perfil que estás rodeado de mujeres, hermosas por cierto, serán sobrinas o hijas no lo sé. Y es súper triste que una persona venga a decirles eso y de esta manera. Espero nunca se encuentren en la vida con un varón como vos. Pensalo. A ellas sí les puede hacer daño que un desconocido venga a hablarles así".

Y sin ser suficiente tal vez, Yolanda Park lo invito a reflexionar con ella. "Creo que en nosotros como adultos está la responsabilidad de crear una generación más inclusiva, donde podemos ayudar a las personas a aceptarse como son, a quererse como son. ¿Qué te parece la idea?".

La respuesta se volvió viral en las redes y generó el aplauso de muchos internautas e incluso de algunos famosos que se sintieron identificados con los ataques que la periodista recibió por su apariencia.