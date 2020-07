Reconocida diseñadora responde a quienes criticaron el look de Silvana Abdo

La diseñadora paraguaya Malú Ricciardi regresó al país en 2016, luego de desarrollar gran parte de su carrera en la Argentina.

La reconocida profesional de la moda, madre de las también diseñadoras Carla (+) y Fiorella Ricciardi, disparó en las redes contra las asesoras de moda que criticaron uno de los looks más recientes de la primera dama, Silvana López Moreira.

El outfit en cuestión es el que Silvana lució durante el informe de gestión de su marido, el presidente de la República Mario Abdo.

"Dirigido a aquellas personas que supuestamente son asesoras de imagen y que ostentan varios títulos que no sé dónde los habrán obtenido, a juzgar por el lenguaje vulgar y poco elegante con el que se refieren a la imagen de la primera dama, manifestando que hay que sacarle partido porque ella tiene un 'cuerazo'", empieza el posteo de Malú.

"Si bien la primera dama posee un físico muy bonito y un rostro hermoso, no es correcto vestirla con prendas apretadas para resaltar su buen físico; eso es de una vulgaridad extrema que no la sitúa en su rol actual proyectando una imagen elegante chic no solo para Paraguay sino internacionalmente", continúa.

"Me gustaría saber a quiénes asesora porque yo hasta el momento aquí en Paraguay he visto contadas mujeres que despierten mi admiración por su elegancia. La elegancia no reside solo en la ropa; es una forma de vida. El lenguaje, sus modales, es el conjunto de cosas que hacen a una persona elegante", finaliza el descargo.

El escrito de la diseñadora habría sido motivado porque su hija Fiorella integra el equipo de asesoras de la primera dama.

De hecho dos años atrás, la propia Malú vistió a Silvana de Abdo para una recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York.