Recién despedido, Ale López dispara contra Telefuturo

"Me dijeron que las finanzas están mal, pero eso no se siente cuando contratan gente sin experiencia", protestó el periodista en sus redes.

Alejandro López, periodista que tras el cierre de Red Guaraní se sumó a las filas de Telefuturo y NPY, pasó por varios espacios del grupo Vierci.

Fue cronista de los servicios informativos, participó en Baila Conmigo Paraguay, integró el equipo de Telembopi y condujo varios espacios.

Sin embargo, después de todas esas oportunidades el grupo decidió prescindir de sus servicios:

"Hoy me toca cerrar un ciclo y despedirme de un canal que me enseñó a crecer y me ayudó a llegar lejos. Este martes me informaron que Telefuturo y NPY prescindían de mi trabajo como periodista y conductor", reveló Alejandro en un posteo en Instagram.

"Me dijeron que las finanzas están mal y que por eso comenzarán a recortar en los medios del grupo despidiendo incluso a más gente. Me sentí dolido, no lo niego, y más al saber que ese recorte alcanzará a muchos profesionales más del grupo; recorte que por cierto no se siente cuando se trata de contratar a personas sin experiencia cuyo principal o quizá único mérito es gozar de un cuerpo escultural pero casi nula capacidad cognitiva y de escaso conocimiento", disparó.

"Pese a todo, solo me resta decir gracias a mis compañeros de trabajo que me alentaron a seguir siempre adelante sin parar, y a mis jefes que vieron un potencial y lo pudieron pulir dejándome pasar por varios formatos desde el periodismo puro hasta el entretenimiento en tan poco tiempo. Creo firmemente que es Dios quien sostiene las voluntades y es él quien pone y quien quita. Hoy le pido a ese mismo Dios que pronto volvamos a vernos en algún medio", finalizó el comunicador.