¡Reapareció el Borracho de la Arbolada!

Diego Pérez, protagonista del video viral conocido como "El borracho de la arbolada" está en libertad luego de haber pasado 2 años y medio de prisión.

Días después de recuperar su libertad se estrenó en Instagram compartiendo un vivo en el que dijo estar de vuelta en su casa familiar en Villa Elisa:

"Ahora soy el sobrio de la arbolada", bromeó al iniciar la transmisión, "Me fuerza la tecnología. Primera vez que estoy haciendo esto. Masiado trambólico, me está forzando, acá mi hermano me está ayudando", confesó.

Diego tiene 36 años y según contó es peluquero y barbero pero actualmente se encuentra sin trabajo:

"Como ustedes sabrán, después del choque salté a la fama y estuve por todas las discotecas del país", recordó.

También detalló que la noche del famoso accidente había bebido cerveza y que perdió el contacto con el amigo que conducía la moto, pero aclaró que el mismo "sigue vivo".

Cuando le preguntaron por los hechos por los que terminó en prisión, el hombre viral evitó responder. Sin embargo, detalló:

"Tengo tres entradas (a la cárcel). La primera estuve tres días, la segunda fue de 15 días y esta vez fue de 2 años y seis meses, nunca más quiero volver", dijo.

Las 2 transmisiones en vivo que hizo hasta el momento acumularon alrededor de 3 mil reproducciones cada una.

Mirá: