Raúl Melamed disparó contra la tv paraguaya: "Yo les di de comer a ellos"

Raúl Melamed fue invitado a Buenos Días América conducido por Norita Rodríguez, donde fue consultado sobre cómo ve la evolución de la televisión nacional.

"Hablemos de la televisión y lo mal que está en este país, excepto este canal (América Tv) que parece ser que no está contaminado del resto que todo el día repiten la misma letra, transmitiendo permanentemente miedo, pánico." comenzó diciendo ex jurado de Baila Conmigo, "Y por supuesto los niveles de audiencia están muy bajos, la credibilidad por el piso" aseguró.

Norita Rodríguez, quien por su parte recordó que una vez le prohibieron invitar a Raúl Melamed a un programa que ella conducía en ese entonces.

"Soy testigo de que hay una lista negra en ciertos canales y me tocó a mí invitar a Raúl para uno de los programas que yo estaba haciendo, y un día antes me dicen 'No, Raúl no puede pisar este canal.", relató la conductora, "Raul está en la lista negra de un canal" afirmó.

"Cuando nosotros le dimos de comer a ese canal" responde Raúl, "Yo nunca sentí de que los medios me dieron de comer a mi, siempre supe que yo les di de comer a ellos, por eso es que nunca me sometí, ni nunca me prostituí, ahí en la televisión paraguaya no hay uno que se salve, todos están sometidos, nadie dice lo que piensa, no pueden decir." concluyó.

Por otro lado, Raúl Melamed celebró las más de cuatro mil personas que se conectaron a su última transmisión en vivo vía facebook, momento que aprovechó para disparar contra las encuestadoras de rating televisivos.

"Esto es fidedigno, esto no es Capli..." dijo al tocar el tema de los picos de audiencia que manejan los canales de televisión, "Recontra trucho, además uno de los que explotan los canales de aire está metido ahí, el mismo se hace el rating."

El mediático conocido por sus polémicas declaraciones no dejó escapar ningún tema sobre los medios de comunicación de la pantalla chica, además declaró, "Si te gusta la croqueta es más fácil que estés en cualquiera de los canales, eso tiene cupo".

Mirá la entrevista completa en: