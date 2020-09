Raimundo responde a su censura en canal y apunta a Mili Britez de irrespetuoso

Esta mañana en una exclusiva de Primicias Ya, informamos que se reveló a nuestra redacción que Raimundo Fernández tiene prohibido el ingreso al canal de cable Lobo Tv. (Ver la Nota)

Los sucesos se dieron lugar en el estreno del nuevo programa de Mili Britez dónde la ex modelo Rossana Barrios fue invitada y puesta en aprietos por el conductor al ser cuestionada sobre la polémica de su vínculo con un ex bailarín de 'Baila Conmigo'.

Dicho tema estaba censurado por el mediático representante en un acuerdo con la producción del programa, según reveló el manager.

En conversación con Primicias Ya Raimundo Fernández nos cuenta más de lo sucedido.

Raimundo, ¿Te comunicaron que tenes prohibido pisar Lobo Tv?

- La verdad que me entero por ustedes y publico en mis redes mi posición de Manager. No creo que sea cierto eso, porque todos tienen mi número y por lo menos por WhatsApp me hubiesen informado. Yo les respeto a todos y siempre voy de frente, así que espero siempre la misma reciprocidad.

Raimundo utilizó las redes sociales para expresar, "Por si defender a la gente que trabaja conmigo tengo que ir a la cárcel, me iré".

¿Te perjudica que ya no te dejen pisar el canal?

- No me gusta tener mala relación con ningún medio, yo no soy la figura, manejo figuras y para ellos siempre todo suma.

¿Se extralimitó Mili con las preguntas?

- Mili es un profesional con prestigio, no soy nadie para calificar sobre sus preguntas, pero estaba acordado no tocar algunos temas por mis indicaciones con la producción. Eso se llama respeto, acordar algo previamente y si están de acuerdo llevo a mis figuras.

¿Pero es cierto que hiciste un escándalo a la producción del programa?

- Reconozco que cuando se rompió lo pactado le pedí educadamente a la productora que vaya al corte para poder retirarnos. Tengo años en esto para querer llamar la atención con un escándalo donde yo no soy el protagonista.

Con respecto a la otra polémica que apunta que el mediático prohibió a su representada Helem Roux juntarse con el farandulero Fernando Ruttia, nos dijo.

¿Es cierto que le prohibiste a Helem juntarse con Fer Ruttia porque supuestamente daña su imagen?

- Lo que hablo con mis representadas quedan entre nosotros, mis indicaciones, consejos y puteadas. Fernando no puede hacerle daño a nadie, está gateando recién, es indefenso, hay que entender el trabajo que realiza como panelistas.

