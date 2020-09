Prohíben ingreso de Raimundo en un canal ¡Enterate!

En una exclusiva de Primicias Ya, llegó a nuestra redacción la noticia de que Raimundo Fernández tiene prohibido el ingreso al canal de cable Lobo Tv. Recordemos que el mediático es representante de figuras como Rossana Barrios y Helem Roux, esta última figura del canal mencionado.

Según se dice, el problema se había desatado el pasado 22 de septiembre en el estreno de 'The Mili Show', el nuevo programa de Mili Britez en Lobo Tv, donde la ex modelo Rossana Barrios, representada por Raimundo Fernández fue una de las invitadas para ser entrevistada.

La producción de dicho programa supuestamente tenía órdenes específicas del representante de no abordar el polémico tema que involucra a la ex modelo con un ex bailarín de 'Baila Conmigo', órdenes que Mili al parecer ignoró y se aventuró a poner en aprietos a Rossana Barrios.

Esto desató que Raimundo arremetiera contra la producción, que según cuenta el rumor, generó un escándalo que derivó en su expulsión del canal y la prohibición de volver a pisar el estudio de Lobo Tv.

Pero eso no es todo. Una nueva polémica generada por el mediático representante se disparó, pero esta vez salpicando a su otra figura, Helem Roux, que cuentan los rumores prohibió a la panelista de 'En Boca de Lobos' involucrarse con su compañero de programa Fernando Ruttia, ya que dicha amistad dañaría su imagen.

Al parecer Helem no hizo mucho caso a esta supuesta prohibición de Raimundo Fernández ya que se la vio en las redes sociales compartiendo con Ruttia este fin de semana.