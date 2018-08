¿Quién ganará la 1era temporada de Masterchef? Esto opinan los participantes eliminados.

Mañana a las 22:00 horas se definirá quién se queda con el título de Mejor Chef Amateur del país: Diego, María Liz o Isabel.

Según Alan, quien llegó a quedar entre los mejores 5 participantes de esta primera temporada del programa, el hombre del grupo será el ganador: "Que me disculpe María Liz porque el cariño que le tengo es grande, pero Diego es mi candidato a ganar mañana", reveló.

Mauricio no se pudo decidir entre Diego y María Liz, pero sí fue tajante con algo; para él, Isabel no merece ganar: "Veo dura la final, los 3 son buenos pero considero que los más aptos son Diego y María Liz porque el camino que Isabel recorrió tuvo una cuota muy alta de suerte. Es la que menos cocinó, en cambio Diego cocinó mucho más", opinó.

finalistas masterchef.jpg

Doña Herminia, en cambio, se puso de su lado: "Son 3 grandes luchadores; no todos pudimos llegar a esta etapa, nos equivocamos. Yo como mujer quiero que gane otra mujer, y me parece que Isabel, calladita como se la ve, es muy fuerte", sentenció. Herminia aprovechó la entrevista para referirse a la relación de amor-odio que se forjó entre los televidentes del programa y ella: "La gente me extraña, cuando me ve me pide que vuelva. Yo era una persona que casi no salía de su casa, y los MEMES sobre mí hicieron que ahora se me acerque la gente cuando salgo", contó feliz.

Algo similar dijo Don Arsenio, uno de los participantes más queridos por el público: "Che pirimbaite; me siento el ganador porque tengo el cariño de la gente", dijo, aunque no quiso revelar quién cree que va a ganar: "En la cocina todos somos iguales", finalizó.

Mañana sabremos si Liz, Isabel o Diego se quedan con el título, en una final que, según explicó la producción del show, será transmitida en vivo en lugar de grabarse previamente como el resto de los episodios de la temporada.