Propietario de G5 Pro explica por qué no devuelve el dinero de shows cancelados por pandemia

El empresario y productor de eventos Rodrigo 'Coto' Nogués compartió un descargo en Twitter, intentando justificar por qué no devuelve el importe de las entradas vendidas para los shows que fueron ser cancelados por la pandemia.

"Leo y leo a gente que nos trata de delincuentes, de estafadores, que hacemos negocios con su plata, que se les jodió con los eventos cancelados, etc. Por poco no fueron las productoras de espectáculos las que inventaron el coronavirus", inicia la reflexión del propietario de G5 Pro.

"Primero, nadie eligió esta situación. Es una puta pandemia que está destrozando empresas en varios rubros y en especial al rubro de eventos. Nadie canceló eventos porque se le dio la gana", explica.

"Segundo: la plata de entradas no la tenemos los productores, ni la estamos haciendo trabajar generando intereses. Todo lo contrario. Muchos eventos cancelados ya habían generado costos", aclara.

"Y no sólo eso, todos los artistas estaban pagados y si ellos no devuelven el dinero entonces las productoras no pueden tampoco hacerlo. Los artistas van a agotar instancias para reagendar fechas antes de devolver nada, y están en su derecho porque también ellos son víctimas de esto", opina.

"Tercero: Nadie es culpable de esta situación, nadie le jodió a nadie... ni los artistas, ni las productoras, ni los proveedores, ni la gente... Toda la industria mundial está trabajando en reagendar los espectáculos para cumplir con la gente", continúa Rodrigo.

"Paraguay, con una industria aún en formación no puede ser una excepción a lo que pasa en el mundo. En muchos países salieron leyes que prohíben la devolución de tickets, en otros países hubo paquetes de ayuda. Acá hasta ahora no hubo nada y todos están navegando en un terreno desconocido", justifica.

"Cuarto: La única manera de salvar la industria es reagendar los shows... o sino es un quiebre inminente de todas las empresas del rubro y un montón de gente que quedará sin laburo y obviamente años que no vendrá ningún artista después de la pandemia", advierte.

"Todas las productoras locales están trabajando incansablemente en buscar nuevas fechas para cumplir con la gente, a pesar de las pérdidas enormes que se están y se seguirán teniendo, incluso ofreciendo más de lo que se pagó en algunos casos. Entendemos que nadie quiere pagar por algo que no obtiene, pero en este caso se dio un evento de fuerza mayor y lo que va a pasar es simplemente obtener el mismo servicio (o incluso algo mejor) en otro momento", promete.

"Si eso no ocurriese en un tiempo prudencial post pandemia, sí se entiende que uno se sienta estafado, pero ahora todos estamos en el mismo barco. Podría borrar nomás mi cuenta y no decir un carajo y aplicar oídos sordos, pero mientras uno ponga la cara y trate de hacer lo mejor en una situación donde no tenemos un manual de cómo actuar, es mejor comerse nomas las puteadas. Acá nadie le está jodiendo a nadie. Prefiero pecar de optimista que de otra cosa. Nadie eligió estar en esto", finalizó.