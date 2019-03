Presencia de "Leal" en Netflix desata fuerte debate en Twitter

- Qué mala película es Leal, no me gustó para nada.

- JAJAJAAJ VOS TE PICHÁS PORQUE TU PELÍCULA DE LESBICAS LAS HEREDERAS NO ESTÁ EN NETFLIX

- Pero yo no dije nada de las hered...

- AGUANTE LEAL UNA SOLA FORMA DE VIVIR, RE TROPA DE ÉLITE ES, VENCER O MORIR APOYEMOS LO NACIONAL