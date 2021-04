Premios Oscar 2021: la noche consagratoria de "Nomadland"

El domingo se llevó adelante la edición número 93 de los Premios Oscar, entregados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La ceremonia no fue vía virtual sino de que de manera presencial, con aforo reducido, en dos sedes distintas: en el Dolby Theatre y en Los Ángeles Union Station, la estación de tren.

Sólo asistieron los nominados, sus acompañantes y los presentadores de las distintas categorías

La película "Nomadland" (drama) se impuso en los rubros película, dirección y actriz protagónica.

La lista de ganadores:

- Guion original: Promising young woman (Emerald Fennell)

- Guion adaptado: The father (Christopher Hampton y Florian Zeller)

- Película internacional: Another found (Dinamarca), dirigida por Thomas Vinterberg

- Actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the black messiah

- Maquillaje y vestuario: La madre del blues

- Diseño de vestuario: La madre del blues

- Directora: Chloé Zhao, Nomadland

- Sonido: Sound of metal

- Cortometraje de acción real: Two distant strangers

- Cortometraje animado: If anything happens I love you

- Película animada: Soul (Pixar)

- Cortometraje documental: Colette

- Documental: My octopus teacher

- Efectos visuales: Tenet

- Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, Minari

- Diseño de producción: Mank

- Fotografía: Mank

-Montaje: Sound of metal

- Música original: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

- Película: Nomadland

- Actriz protagónica: Frances McDormand, Nomadland

- Actor protagónico: Anthony Hopkins, The father