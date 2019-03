Pregunta de Carlos Gómez incomoda a Dahiana y Álvaro Mora se enoja con ella

Carlos Gómez recordó en Teleshow el enfrentamiento entre Dahiana Bresanovich y Fátima Román en la edición 2017 de Repasando las peleas mediáticas más comentadas de los últimos años,recordó en Teleshow el enfrentamiento entreen la edición 2017 de Baila Conmigo Paraguay





Al escuchar su nombre, Dahiana saltó a aclarar que para ella no hubo pelea: "Yo no le seguí el juego, no hubo pelea. Lo que dijo eran puras mentiras y el tiempo me terminó dando la razón".





La interrupción de Dahiana molestó al conductor del ciclo Álvaro Mora, quien le dijo que estaba interpretando mal las palabras de Gómez: "Es uno más uno, Dahiana, y vos seguís con el tema. Yo no te pregunté si vos le contestaste a Fátima o no. Yo estoy tranquilo pero vos no estás tranquila", disparó.





Lejos de callarse, Dahiana siguió defendiéndose: "Yo solo te dije que de mi parte no fue una pelea porque yo nunca seguí", repitió.





Tras un incómodo momento de silencio por parte del conductor, quien se sentó a esperar que sus panelistas terminaran la pelea, Carlos Gómez le pidió disculpas a Dahiana y el programa continuó.





