Pope Spinzi regaló empanadas de mandioca en la calle

Pope Spinzi decidió cumplir con una consigna que había lanzado en su cuenta de Twitter. El espíritu de San Juan sigue latente, y sumándole la inesperada alegría de la clasificación de la albirroja a cuartos de final de la Copa América 2019,decidió cumplir con una consigna que había lanzado en su cuenta de Twitter.





En su apuesto, el locutor prometía regalar un buen lote de empanadas en la calle si un post suyo superaba los 500 favs.





Para su sorpresa el tuit superó los 1000 likes y cumpliendo con lo prometido, el conductor de "¿Por qué tan temprano?" se armó hasta los dientes con un buen lote de pastel mandi´o y se ubicó frente a la Rock and Pop dispuesto a alegrar la mañana de los transeúntes.





Pope compartió imágenes de lo que fue su desopilante experiencia agradeciendo a sus seguidores por permitirle llegar al objetivo:





"Gracias por sus más de 1000 favs! Un placer hacerte sentir un poco del San Juan, más de 300 empanaditas esfumadas!", escribió.





Embed Gracias por sus más de 1000favs!!! Un placer hacerte sentir un poco del San Juan, más de 300 empanaditas esfumadas!!! pic.twitter.com/9YPAQOMHbB — Pope Spinzi (@bluemonkeypops) 25 de junio de 2019



Según admitió, regalar empanadas no fue nada fácil. "Hay que estar ahí, había gente que pasó, el tema que tampoco podía estar tenía que hacer el programa. Otra que no entendía por qué le dabas empa gratis... No fue fácil", expresó.