"Happy Hour" en Urbana FM, el locutor Julio 'Pope' Spinzi dijo adiós a la emisora del Rock and Pop. Luego de estar más de 8 años al frente deen Urbana FM, el locutordijo adiós a la emisora del grupo Vierci para incorporarse a las filas de la





Allí reemplazó su habitual programa vespertino por el horario mañanero, ya que "¿Por qué tan temprano?" va de 6:00 a 9:00 am.





"Me siento tan feliz y satisfecho", expresó Pope en exclusiva para PrimiciasYa. "Tomé una muy buena decisión y fue en el momento indicado, porque tengo entendido que en Urbana estaban buscando otras figuras para mi horario", confesó.





"Urbana me dio todo. Yo crecí muchísimo ahí pero, como le dije a mi jefe, tenía hambre y ganas de seguir creciendo", dijo.





Sobre el formato de su nuevo programa en la Rocka, Pope adelantó que mantendrá algunos bloques -como Sock Sports, que ahora pasó a llamarse Rock Sports- e introducirá otros nuevos.





"Por fin dejé al pendejo en el colegio" es uno de los bloques que incorporó. A las 8:00 am, invita a los padres que están escuchando el programa en el vehículo, a celebrar que sus chicos entraron a clases pidiendo un tema musical al aire.





"Es la primera vez que tengo una audiencia tan interactiva", expresó. Esa interacción con los oyentes generó que en el primer programa del jueves se colaran al aire algunos audios criticando la salida de Yehimy Alison de ese horario.





Consultado al respecto, Pope dijo haber estado preparado para las críticas: "Yo entré a Urbana en reemplazo de Leti Medina, que era una institución ahí. Los 3 primeros meses me atacaron mucho y esta vez me preparé psicológicamente para lo mismo. Ya entiendo que no le voy a caer bien a todos y estoy bien con eso", expresó.





Para cerrar el programa del viernes, Pope compartió una reflexión dedicada a quienes -como él- aceptan nuevos desafíos. En el monólogo final también se refirió a quienes critican a la gente que toma riesgos. Escuchá su descargo aquí: