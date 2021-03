El polémico ¿photoshop? de Zuni Castiñeira

Al parecer la ex Playboy se encuentra recurriendo a una que otra magia para presumir una envidiable cinturita en redes sociales, según los internautas que se vieron debatiendo sobre una de las últimas fotos de Zuni Castiñeira.

La imagen que muestra a la misma junto a sus amigas personales Helem Roux y Simone Villar denota ciertas irregularidades según manifestaron los seguidores de la ex jurado del Baila Conmigo.

Y es que Zuni Castiñeira se mostró con una cintura más pequeña que las de Roux y Villar, incluso perdió un poco de masa muscular en los glúteos y las cortinas del fondo se han curvado un poco inexplicablemente.

"Hay un poco de foto en tu photoshop", "Las tres divinas, hermosas, pero no editen tanto porque se nota demasiado", "Porque piko trucan sus fotos asi de mal...acepten su cuerpo tal como es", son solo algunos de los comentarios.

Si bien todo se puede tratar de simplemente el ángulo de la fotografía, la mediática no perdió tiempo y se defendió diciendo, "Nos encanta que hablen de nosotras, las nacas y las pobres. Sigan hablando de mí. Lloren" disparó en el Diario Extra.

Así también aseguró que no utilizó retoques en la foto y sostuvo, "Las fotos que nos sacamos son espontáneas y las personas nos conocen por videos haciendo ejercicios y entonces comienzan a buscar defectos. Nadie hace fotos perfectas, además no me interesa. Dicen que el cuadro se movió, que la ropa también se ve rara", comentó.