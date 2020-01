Poderoso statement de la flamante Miss Charm Paraguay

Lourdes Motta tiene 26 años. Oriunda de Ciudad del Este, actualmente reside en México donde desarrolla una importante carrera en el modelaje.

En 2017 la prensa internacional se hizo eco de su trabajo luego que protagonizara "X, the film", un cortometraje realizado por Maluma.

Ese trabajo le abrió las puertas de Televisa un año después, donde condujo un programa musical llamado Telehit.

Este año, Lourdes Motta se prepara para representar al país en la tercera edición del Miss Charm, un certamen de origen asiático que volverá a realizarse después de 30 años en standby.

El evento se celebrará del 2 al 17 de marzo en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

Como primera imagen oficial de esta nueva etapa en su carrera, la paraguaya hizo un posteo que está dando que hablar:

"Decidí usar algo poco convencional en 'misses'. No es la típica foto en vestido largo y corona despampanante. No lo hice, no porque sea una rebelde y quiera crear controversia sino porque quiero romper estereotipos. No quiero encajar en un molde de mujer preseteado, fundirme en el sistema arquetípico de los concursos de belleza", expresó contundente.

A pesar de no coincidir con el concepto convencional de "Miss", Lourdes participa en certámenes de belleza desde los 18 años: esa es la edad que tenía cuando fue electa segunda princesa en el Miss Paraguay 2011.

Como consecuencia representó a Paraguay en el Miss Tourism International 2012, donde se posicionó como cuarta finalista.

Además, el mismo año se alzó con el título de Miss Cosmopolitan Internacional.

Con la experiencia que ha ganado desde entonces, no sería raro que volviera del Miss Charm con nueva corona.