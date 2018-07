Â¡Pitu llorÃ³ mientras lo entrevistaban, y nosotros tenemos el audio!

Humberto inició la entrevista en su programa de Radio Ñanduti, preguntando si el título en la portada del Diario Popular de hoy estaba en lo cierto: "Hay diarios que dicen 'rajan a Pitu'. ¿Es verdad eso?"

Con un "Así mismo es, Don Humberto", Pitu comenzó su descargo llegando por momentos al llanto. Aquí transcribimos parte de la entrevista, que en el audio gentileza de Ñanduti podés escuchar en toda su extensión.

Pitu Willis: Lastimosamente no pertenezco más a Telefuturo. Es una verdadera pena que por algo que no pensé que iba a llegar a esa instancia, que como todo el mundo dice fue una broma de mal gusto pero sin ánimos de ofender a nadie, hoy yo creo que... (LLORA)

Humberto: Te quebraste... No te quiero forzar a nada... ¿Te parece injusta la situación, Pitu?

Pitu: Sinceramente a mí no me importa llorar porque llorar también es de hombres. Mi familia también lloraba, porque yo creo que si bien a nosotros nos dijeron que hicimos mal, yo lo que hice no fue con mala intención. Yo soy una persona que siempre bromeo; la gente no sabe que eso fue fuera del estadio, la gente no sabe que eso se grabó el 6 de junio, no fue ni siquiera el día en que lo difundieron. No sé ni siquiera por qué motivo o por qué cortina de humo pusieron eso y justo yo fui la persona indicada...

Yo no robé, yo no maté, yo no soy una persona deshonesta y yo sé que mucha gente está feliz porque ahora estoy llorando o porque mi familia la está pasando mal.

Mucha gente estará diciendo ahora como me dicen en las redes 'hubieras pensado eso antes de hacer lo que hiciste y dejar mal parado al país'. Yo quiero que la gente sepa que yo no lo hice para herir o para ofender a la mujer, o para herir a la cultura oriental ni a la República del Paraguay.

Dijeron que la FIFA estaba tomando cartas en el asunto y la FIFA nunca hizo eso; también dijeron que nos deportaron de Rusia... A nosotros no nos deportaron, yo tengo el sello en mi pasaporte, nosotros vinimos nomás por una cuestión de que ya no se daban más las cosas porque todo había explotado acá.

Las tapas de los diarios, yo entiendo, tienen que vender con el 'rajan a fulano' pero no fue tan así. Nosotros hablamos bien, yo hablé con la gente del canal y quedamos bien, no fue una cosa de 'andáte que nunca más te queremos ver la cara'. Nosotros llegamos del mundial y nos pidieron un poquito de silencio, que es lógico porque querían que se calmen un poquito los ánimos. Mi contrato ya había vencido antes de que yo vaya al mundial y en mi caso en particular no hubo renovación del contrato, evidentemente por todo lo sucedido.

Escuchá aquí la entrevista completa:

