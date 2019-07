Periodista paraguaya deslumbra en su paso por la TV argentina

La bella periodista Eva Rodríguez, conductora junto a Deisi Giménez del magazine "Las Mañaneras", realizó un tour de medios por Argentina para hablar de su trabajo en el canal América Paraguay.

Eva visitó primero a Moria Casán en "Incorrectas", donde además de promocionar su programa participó como panelista y terminó bailando al lado de las "vayainas".

La conductora argentina aprovechó la visita de Eva para enviar saludos a las internas del Buen Pastor y a la abogada que la defendió en el recordado episodio de las joyas robadas.

Mariano Iúdica también recibió a Eva en "Involucrados", invitándola a preparar chipa para demostrar que es un alimento típicamente paraguayo y no de la Argentina, como publicó la Unesco días atrás.

Al respecto, Eva confesó horas después en un móvil con América Paraguay: "Fue la primera vez en la vida que hice chipa. Mi mamá me tiraba tips mientras estaba al aire; me decía 'subí/bajá la temperatura del horno'. Me sorprendió la forma en que me trataron, tanto la producción como Mariano. Un genio, muy buen compañero".

La figura del canal paraguayo también aprovechó el viaje para visitar Radio La Red, donde resumió su experiencia trabajando en el grupo América y se mostró maravillada con el excelente recibimiento que tuvo por parte de sus pares argentinos.

