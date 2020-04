Periodista despedida de NPY dispara contra un "personaje misógino"

Hasta este miércoles, Alejandra Romero García se desempeñaba como productora y cronista en los canales Telefuturo, Noticias Paraguay y Latele.

Anteriormente formaba parte de Red Guaraní. En 2018, cuando dicho canal dejó de emitir programación local fue trasladada, al igual que muchos de sus compañeros, a los otros medios del grupo Vierci.

"Por este medio informo a mis amigos y conocidos que fui destituida de mi lugar de trabajo en estos momentos difíciles que estamos viviendo como sociedad", anunció sorpresivamente Alejandra en sus redes.

"Es mi deseo que sea una despedida pacífica y que el ruido de mi cese laboral fuera solo por mi trabajo, mi profesionalidad y por todo lo que he hecho con dedicación y esmero en estos años. Quiero retirarme como llegué, con humildad, esperanza e ilusión", expresó para luego lanzar una polémica acusación.

"Aclaro que jamás me doblegué ante el egoísmo ruin ni las serias sospechas de misoginia de cierto personaje. Considero que fue un cese injusto, desproporcionado y sucio, y si bien admito haber cometido errores como todo ser humano, pido las disculpas del caso, pero considero que el balance fue más que positivo", disparó.

La comunicadora finalizó su descargo expresando: "Doy gracias a todos mis colegas con quienes compartí muchos momentos, a veces tensos y riesgosos y en ocasiones de alegría plena, sirviendo a la ciudadanía en esta exigente pero gratificante profesión. Gracias a todos quienes siempre me apoyaron y alentaron, y agradezco a mis padres quienes siempre me inculcaron que la humildad, la integridad y honestidad no se negocian. La vida continúa, hasta muy pronto", se despidió.

¿A quién se refiere? Considerando que otros comunicadores desvinculados en el pasado se dirigieron con adjetivos similares a Mario Orcinoli, jefe de prensa del canal, todo parece indicar que él sería el destinatario de las palabras de Alejandra.