La periodista argentina Julieta Navarro se suma al plantel de América Paraguay

Con una sólida carrera en ascenso, Julieta Navarro tomó una importante decisión en su carrera: le dijo "hasta pronto" a la televisión argentina para venir a nuestro país a encarar un nuevo desafío.

“Alegría, agradecimiento, emoción. Estoy feliz. Me dan y me doy una oportunidad inolvidable, solo me queda decirles gracias. Nos volvemos a ver pronto! Allá voy Paraguay”, anunció la comunicadora días atrás en las redes sociales.

La ex compañera de Antonio Laje en BDA se hacía despedido al aire días antes, diciendo: “Hoy vengo a despedirme. Voy a encarar un proyecto muy lindo, es una propuesta del canal que me entusiasma muchísimo. Es un proyecto que está funcionado de forma increíble. Agradezco la confianza del canal. Es un tiempo, hasta fin de año, para organizar un poco lo que son los programas”.

Y es que esta semana Julieta se incorpora al canal América Paraguay. La hermosa periodista nacida en Mendoza, donde fue coronada Virreina de la Vendimia, ya está en nuestro país conociendo a sus pares.

En la versión local del canal argentino la comunicadora tendrá el desafío de integrar el equipo de prensa junto al periodista Diego Martínez.

Según adelantaron los directivos del canal, Navarro también aprovechará su estancia en Paraguay para entrevistar a importantes personalidades de nuestra política.