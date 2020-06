Periodista acusa a Zuni Castiñeira de potencial atentado contra su vida

En el año 2011, la entonces periodista de ABC Color Sandra López fue absuelta de un juicio entablado en su contra por Zuni Castiñeira.

La publicación que motivó la querella de la empresaria había aparecido en ABC en junio de 2009 con el título "Si esto no es tráfico de influencia, ¿qué podría ser?".

El juicio terminó con un fallo del juez Manuel Aguirre a favor de la periodista, considerando que el escrito no se había basado en su opinión personal sobre Castiñeira sino en documentos y fuentes veraces:

"En el artículo hubo una síntesis de un trabajo investigativo que hizo la periodista, basada en hechos reales, entonces no vi la necesidad de andar sancionando a gente que hace su trabajo", sintetizó el magistrado en su momento.

Zuni, sin embargo, parece no haber dejado el problema atrás.

Este jueves, Sandra López denunció públicamente en su cuenta de Twitter que la ex modelo seguiría tras ella:

"Me avisaron del diario que un ujier del Poder Judicial se fue a pedir mi dirección particular. Averigüé con unos contactos si tengo alguna querella y no encontraron nada. Luego me comentaron que un enviado de la exmodelo Castiñeira es la que averiguó mi dirección", anunció López.

"En síntesis, no fue un ujier quien me buscó. La exmodelo se molestó por unos tuits míos relacionados al juicio por difamación, calumnia e injuria que me entabló y perdió, sobre deudas que su exempresa GAV Comunications (ex Gateway, ex WTelecom) dejó en Copaco", detalló.

"Si me llegase a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, ya saben de quién sospechar", acusó finalmente.

Castiñeira parece tener bastante presente su enfrentamiento con la comunicadora.

De hecho en diciembre del año pasado, en una entrevista que le hicieron en el programa Red Social, recordó dicho episodio con estas palabras:

"Una periodista se enojó conmigo por A o B motivos y me perseguía todo el tiempo. Yo no le di bola porque mezclaba la empresa de mi ex marido con todo eso y un día saca algo muy calumnioso, pero no fue iniciativa del diario, fue de la periodista", relató.

"Entonces le denuncio por eso que sacó. Yo sé que no tenía defensa ni cómo demostrarlo. El juez, que es un maltratador de mujeres, un beodo, Manuel Aguirre, le permitió meter unas pruebas que nada tenían que ver con el juicio. Yo ni siquiera existía en la sociedad anónima que ella acusó. Si bien somos familiares, si vamos a ir por la ley yo no existía. Nos fuimos hasta la corte y yo dejé morir ahí el caso. Pero la injusticia es tremenda. Yo sé que ella lleva en su conciencia que me dañó con esos comentarios falsos. Es una cobarde que se esconde", sentenció al aire en TV.