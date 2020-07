Paz Encina se suma a la polémica de Stroessner y Teleshow

La multipremiada directora paraguaya Paz Encina, opinó en sus redes sobre el polémico tema planteado en Teleshow días atrás.

"Stroessner: ¿Héroe o villano?" se tituló el debate que pretendió instalar el programa farandulero, recibiendo críticas de las figuras del propio canal, Telefuturo.

Ahora es Paz Encina quien se pronunció al respecto, en un posteo que fue comentado por otros grandes intelectuales y pensadores de nuestro país como el director del Museo del Barro Osvaldo Salerno, el periodista Sergio Ferreira, la productora Vicky Ramírez Jou, la actriz de 'Las Herederas' Margarita Irún, el actor Arturo Fleitas y el artista plástico Fredi Casco, entre muchos otros.

Compartiendo un video del programa donde la modelo Sole Cardozo y el panelista Sebastián Rodríguez hablan sobre el tema, Paz opinó:

"Hace días que vengo con este video dando vueltas. Puse en mi galería, saqué, puse en mi historial, saqué, pero me parece tan grave que vuelvo. No sé si el canal pidió disculpas, supongo que no, que ni el canal ni los conductores, ni el conductor principal del programa (Álvaro Mora), quien no solamente denota una ignorancia sino también una enorme desinteligencia. No puedo creer frases como "el momento de Stroessner" o "es un tema muy comentado en el almuerzo" o "si tiene pruebas"... nunca escucharon hablar de EL ARCHIVO DEL TERROR? Ya no pregunto si fueron, sino solamente si googlearon al menos. Son periodistas, mínimamente informados deberían de estar. En ese archivo está la historia del stronismo chic@s, y no contada por sus víctimas sino por los mismos represores. No hay nada que probar, sólo basta con informarse. Una pena, los periodistas, el programa, la falta de memoria y nuestra TV. PD para la señorita: la palabra es VEREDA no VEDERA", disparó la indignada cineasta recibiendo el apoyo de sus seguidores.