Paz Encina cuenta cómo se enteró de su incorporación a la Academia de Hollywood

La cuarentena encontró a la cineasta Paz Encina trabajando en Río de Janeiro en el montaje de su tercer largometraje, "La memoria del monte".

Desde allí dialogó con PrimiciasYa Paraguay sobre su incorporación como miembro a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

"La verdad es que estaba revisando la bandeja de entrada de mi correo y veo un correo que decía 'The Academy'. Al abrirlo leo 'Welcome to the Academy'; ahí digo '¿qué? ¿será?' y lo primero que hago es mirar la dirección, a ver si no decía 'theacademy12345'", recuerda riendo.

Cuando comprobó que el correo era real hizo unos llamados y sus colegas le confirmaron que sí, era habitual que la invitación se recibiera de esa manera.

Sobre el proceso de incorporación a la Academia, explicó:

"Dos personas que ya son miembros de la Academia deben postularte. Eso se maneja de manera bastante secreta porque es un tema muy delicado. En un momento unos colegas me habían comentado su deseo de postularme pero eran colegas de otros países y yo sabía que quizás tenían el compromiso de postular a personas de su propio país, así que tampoco ahondé mucho, fue algo que quedó ahí", contó.

Según explicó, cree que fueron colegas del Brasil quienes sugirieron su nombre, y ahora que es miembro podrá votar tanto para sugerir autoridades a la Academia como para elegir a los ganadores del Oscar:

"Ya están las películas para empezar a ver para el año que viene. Hay que ver cada una, son cientos de películas, y hacer un informe", reveló desde Río.

La directora de 'Hamaca Paraguaya' y 'Ejercicios de memoria' se encuentra allí ultimando los detalles de su tercer largometraje, 'La memoria del monte'.

"Yo vine en febrero, antes de la pandemia, a trabajar en el montaje de mi tercer largometraje. Cuando quise volver conseguía vuelos de muchas escalas y no tenía tantas garantías de no contagiarme al momento de volver así que preferí quedarme a ver si terminaba el montaje. Cada 15 días, mes a mes iba evaluando qué hacer y ahora encontré un vuelo para volver la semana que viene así que estoy terminando el montaje de mi peli", explicó.

Sobre 'La memoria del monte', adelantó: "Quisiera poder terminar este año pero las cosas se atrasaron. Hay procesos que tengo que hacer afuera y tengo que ver cuándo podré viajar. Es un largo de ficción con un poco de documental que trata sobre la problemática ayoreo en relación a tener que salir del monte, ya que es la única comunidad que tiene todavía miembros viviendo en aislamiento voluntario dentro del monte. Hace 5 años que estoy trabajando con ellos junto a José Elizeche", finalizó.

