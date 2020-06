Paula Carro rompe el silencio: "No esperé ser parte de un video viral"

Luego del comunicado lanzado por sus compañeras de canal, la conductora Paula Carro expresó su sentir sobre el encontronazo con Roberto Pérez que protagonizó al aire en GEN.

Hasta el momento la periodista se había limitado a compartir los mensajes de apoyo que recibía, pero ahora decidió romper el silencio posteando un comunicado en Facebook:

"Desde la noche del domingo hasta ahora he recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad de mi incondicional familia y también de hombres y mujeres de todas partes, entre ellos además periodistas con quienes trabajé y sigo trabajando, mis compañeros y mis queridas compañeras del canal, mis jefes, mis amigos", empezó diciendo.

"Las he leído todas y algunas de ellas también las he compartido, aunque no haya tenido tiempo de responderlas, porque tienen para mí un valor inconmensurable en estos momentos. Estoy profundamente conmovida; nunca recibí tanto cariño y afecto en una situación de crisis de personas que no me conocen y aun así se tomaron el tiempo de escribirme y darme su apoyo", manifestó.

"No esperé ser parte de un video viral. No ha sido agradable, pero si sirve para llamar la atención y ponerle un freno a ciertos hechos, a los cuales no se frena con más violencia, sino solo con la visibilización del problema, supongo que habrá tenido un propósito", manifestó.

"He leído también las críticas y con mucha atención; las agradezco pues me ayudarán en el presente y en el futuro a mejorar, el cual siempre ha sido mi propósito en cualquier ámbito en el que me desempeñe. Gracias por todo", finaliza el texto.