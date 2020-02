Patty Orué se confesó en ID Famosos: "Discriminan mucho a las modelos en Paraguay"

ID Famosos dio inicio a una nueva temporada en la noche del miércoles, esta vez con Kike Casanova en la conducción.

La invitada de la primera emisión fue Patty Orué, quien inició el programa recordando sus tiempos de pasarela y los años en que tanto modelos como futbolistas tenían prohibido el acceso a ciertos lugares:

"Sufrí muchísimo con eso", recordó Patty, "fueron golpes muy duros porque yo decía 'che, no le hago mal a nadie. En un Día de la Amistad alquilamos una mesa con un grupo de amigas y cuando llego al boliche el guardia me dice que va a preguntar si puedo entrar. Les envié un mensaje a mis amigas y les dije que me sentía mal y me fui a mi casa. Después con los años comprendí que hay personas que le tienen miedo a la exposición que tenemos las figuras públicas. Pasaba con modelos y futbolistas. Es discriminación y es muy triste. Discriminan mucho a las modelos en Paraguay; sobre todo a las que no son consideradas de clase alta", expresó.

Sobre su presente en la TV, la conductora de 'Vive la Tarde' reflexionó: "Mucha gente dice que cambié de perfil pero yo no veo que haya cambiado nada. Creo que maduré pero siempre fui muy orgullosa de mis inicios".

Patty reveló que "aunque nadie le crea" se recibió en el Colegio Técnico Nacional con un título de Técnico en Química Industrial y que después del colegio hizo el cursillo de ingreso a la Facultad de Economía, donde ingresó en el puesto 89 de casi 3.000 candidatos.

En el plano personal, habló sobre sus 13 años de noviazgo con Diego Viveros y su inesperada boda en Las Vegas el año pasado:

"Yo me casé legal, me casé con papeles", aclaró confesando que el novio improvisó un anillo con el envoltorio de un paquete de chicles durante el viaje a Estados Unidos y que ella alquiló el vestido de novia en la capilla donde se casó.

Sobre su rol de mamá, admitió: "No me creía capaz de amar de esta forma; capaz de estar dispuesta a entregar mi vida por otra persona. Ella vino a revolucionar mi vida porque cambiaron mis prioridades".

Patty expresó su deseo de volver a ser madre pero admitió que el trabajo le lleva mucho tiempo y que a veces cree que sería injusto traer otro niño al mundo con el poco tiempo disponible que tiene.

Finalmente reflexionó sobre la fama y con firmeza apuntó:

"La fama es como un verdugo. Alimenta tu ego... pero te quita un poco lo humano".

