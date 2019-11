Patricia Vargas dio el "sí" el día de su cumple

La periodista y conductora Patricia Vargas es muy reservada en lo que respecta a su vida personal. En pareja hace varios años con Toto Ramírez, este fin de semana recibió una romántica propuesta de matrimonio.

La comunicadora se encontraba celebrando su cumpleaños rodeada de familiares y amigos cuando Toto pidió la palabra y le declaró su amor ante todos:

"Estoy al lado de la mujer con la que siempre soñé estar. Desde que la veía en la tele y decía 'esa es, esa es'. Se me negaba, se me negaba, hasta que después de un accidente, casi muerte, quiso entender que era yo el indicado. Siento que es el momento de pedirle a Patricia que sea mi compañera. Mi amorcito; necesito pedirte que por favor sigamos este camino que se llama vida juntos y espero que no me digas que no", expresó emocionado y visiblemente nervioso.

Al pronunciar esas palabras Toto le entregó el anillo y al ver la sonrisa de su novia la abrazó y la alzó en brazos mientras los invitados gritaban "¡por fin!".

