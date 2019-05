Pati Ginzo le dice adiós a 'El Resumen': "Hoy estamos y mañana no"

Pati Ginzo se despidió de 'El Resumen' con un extenso posteo. Sin aclarar el motivo concreto de su salida,se despidió decon un extenso posteo.





"Decir adiós es crecer", escribió Pati parafraseando a Gustavo Cerati. "En la vida vamos evolucionando de diferentes maneras y cambiamos con el paso del tiempo. Nuestros gustos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, todo cambia con el tiempo, y es bueno. Lo que no debería cambiar es nuestra esencia. Quienes somos como personas", reflexionó.

La presentadora resumió su paso por el programa farandulero diciendo que lo quiso mucho y que se retira con una sensación de agradecimiento: "Me voy agradecida con mis compañeros y agradecida con Telefuturo por haberme ayudado a forjar mi carrera profesional, con sus errores y aciertos. No les niego que tengo un poco de miedo, pero en parte, eso es lo que buscaba. Animarme a hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort, descubrir nuevas versiones de mí misma. Todo puede cambiar, hoy estamos y mañana no, pero los que siempre están, son ustedes, mis amigos virtuales que me bancan o me odian, pero siempre están, y a ustedes también quiero decirles GRACIAS. Porque sé que me apoyan y me quieren así (inserte adjetivo calificativo) como soy", escribió.





Refiriéndose a su futuro profesional, la comunicadora adelantó que tiene un proyecto en puerta en el que está trabajando "día y noche" esperando mostrar una "nueva faceta":





"Les cuento que empieza una nueva etapa en mi vida. Estoy trabajando día y noche para lanzar lo antes posible mi nueva faceta y seguir conectándome con ustedes. No se olviden lo que les digo siempre, lo mejor esta por venir. Les quiero", finalizó, compartiendo un video donde se la ve dando un abrazo de despedida a las maquilladoras y peinadoras del canal y a sus compañeros de programa.





