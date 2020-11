"Parfavar" cuenta todo de su terrible enfermedad

"Parfavar" es un personaje de ficción que ha surgido en las redes sociales para convertirse en uno de los más destacados en las plataformas digitales. Pero la tristeza ha invadido parte de su perfil el día que dio a conocer que la persona debajo de la peluca y detrás del humor fue diagnosticado con cáncer de colon. Misma enfermedad que derrotó al reconocido actor que interpretó a "Pantera Negra" Chadwick Boseman.

Haciendo uso de sus redes sociales, "Parfavar" comunicó su enfermedad y pidió no caer en la conmiseración tras el anuncio.

"Hace cuatro meses que yo vengo pasándola mal. Tuve un sangrado que fue así tipo de la nada, me hicieron una anoscopia, unos estudios y me diagnosticaron cáncer de colon", "No quiero que me manden mensajes, no quiero que me digan fuerza, no quiero que me tengan lástima" expresó Parfavar en un video colgado en sus redes sociales.

En conversación con nuestra redacción, la persona en el anonimato nos cuenta un poco más de cómo sobrelleva su diagnóstico.

Así también, ha decidido no dar detalles específicos sobre su condición en cuanto a la etapa de su enfermedad y el tipo de tratamiento al que se somete.

Antes de empezar con las preguntas, ¿Estas bien hablando de esto?, ¿Te cuesta?

- Ahora no, al comienzo sí porqué me quedé en silencio, solo cuatro amigos se enteraron nadie más.

¿Que pasó por tu mente al enterarte que tenías cáncer de colon?

- La palabra cáncer de por sí da miedo, pasan miles de cosas por la cabeza de uno, yo sentí que mi mundo se venía abajo, preguntaba cómo, porqué, pero un amigo me acompañó en ese momento, porque honestamente si no fuera por él yo estaría en depresión, no es fácil, y más cuando te encuentras solo.

Emocionalmente ¿Esto cambia tu vida?

- "Parfavar" siempre es alegre, trato de sacar la alegría de donde puedo, hace unos días el Dr. Mime me pasó un poema que se llama "Reir Llorando " y eso es lo que hago, yo no puedo darme el gusto que esto me gane, vivo del humor y debo dar humor a la gente que está pasando por cosas similares.

¿Tras el diagnóstico cambiaste de manera drástica tu estilo de vida?

- Por supuesto, buena alimentación por sobre todo.

¿Porque pedís que tus amigos y seguidores no te manden mensajes de aliento o cosas así?

- Yo quería compartir con mis seguidores lo que yo estaba pasando, el explicarles por qué a veces desaparecía, porqué estaba mucho por el sanatorio, con lo que conté no quise dar lástima si no contar una realidad, la vida de redes sociales no es color de rosa.

¿Pensas compartir con tus seguidores tus etapas por esta enfermedad?

- Si, cada paso que daré voy a ir compartiendo.

Revelaste que no contas con parientes, que estás solo, pero aún así tenes amigos muy cercanos. ¿Cómo lo tomaron ellos?

- Cuando me diagnosticaron lo primero que hice fue contarle a uno de mis amigos más cercanos, yo creo que sin su apoyo y contención no iba a poder. Mis amigos más cercanos son solo cinco y ellos me llenaron de muchas fuerzas y amor, saben que soy una persona alegre, que maquille por cuatro meses lo que estoy pasando porque para mi lo primordial es hacer reír.

Si bien no ha querido revelar su condición actual con el cáncer de colon, Parfavar ha asegurado que ya dió inicio a un tratamiento mientras sigue compartiendo su humor en las redes sociales.