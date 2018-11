Paraguay tendrá su propio 'Oscar': Se viene el galardón 'Carlos Saguier'

"Este fue un año muy importante para nuestro sector; estuvo cargado de buenas noticias: la promulgación de la ley de cine; los más de 40 premios internacionales que ganó 'Las Herederas' hasta ahora; el estreno de 4 películas paraguayas en un solo año y la enorme cantidad de público que acudió a ver 'Leal'", empieza Tania Simbrón, presidenta de la Academia, en diálogo con PrimiciasYa.

Esos hechos llevaron a la creación del Galardón Carlos Saguier, que el 4 de diciembre próximo se entregará por primera vez.

"Desde que se conformó la Academia en 2013 que venimos queriendo reconocernos entre nosotros y hacer una gran fiesta. Como el año que viene se cumplen 50 años de la película de Saguier 'El Pueblo', quisimos además homenajear con el nombre del premio a don Carlos, que es una gran figura de nuestra historia audiovisual", explica Tania.

A diferencia de los Oscar y otras ceremonias del extranjero, los premios Carlos Saguier no serán de tinte competitivo ni tendrán ternas con candidatos nominados: "Para no dejar pasar un año tan importante que amerita ser celebrado, la comisión directiva de la Academia decidió en un consenso las personas que recibirán los premios en las categorías: Galardón Saguier Trayectoria, Honorífico, Destacado del Año, Embajador del Cine e Hito del Cine Paraguayo. No va a haber perdedores; es ponernos al día con gente que merecía ser reconocida y nunca lo fue porque no teníamos un evento así", aclara.

Tania finalizó la charla con PrimiciasYa Paraguay con una interesante reflexión: "Nos cuesta reconocernos entre nosotros y decir 'Qué bien lo hiciste, compañero'. Cuando algo es bueno tenemos la costumbre de decir 'Esto no parece paraguayo', y con la premiación queremos darle un quiebre a esa situación".