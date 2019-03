Paola Irún aclara su postura en relación al FONDEC

Luego de agradecer el premio por su trabajo en la obra 'El Principio de Arquímedes', la renombrada actriz, directora y dramaturga denunció lo difícil que resulta vivir del teatro en Paraguay:

Entre otras cosas, cuestionó los estatutos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC).

En un posteo que compartió esta semana para celebrar el Día Mundial del Teatro, la actriz recordó aquel discurso y aclaró algunos puntos ya que, según dijo, luego de darlo se convirtió en blanco de críticas:





"Yo no me tiré contra los fondos, agradezco que existan. Critico los ESTATUTOS que si se revisan, todo sería más fácil para los artistas e incluso para la administración y rendición de los fondos. Me parece un reclamo válido y no lo pienso sólo yo, sino mucha gente, muchísima. Yo sólo me animé a decir en un espacio que estaba siendo transmitido en vivo y me volví blanco de críticas que no paran", escribió.

Varios artistas comentaron el posteo apoyando sus palabras.





El director Hugo Robles fue incluso un paso más allá y se refirió en su respuesta a la directora del Fondec, Luz María Bobadilla.

PrimiciasYa intentó comunicarse con la directora del Fondec para conocer su postura en relación a los cambios exigidos por estos artistas, pero no obtuvo respuesta.