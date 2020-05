Pao Maltese en Amazon Prime Video: "Si esta no es la gloria, díganme qué es"

Visiblemente emocionada, Paola Maltese compartió con sus seguidores un nuevo logro en su carrera: la versión paraguaya del reality Masterchef llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

"Perdonen pero tengo mucho que agradecer", escribió la conductora, "Después de 21 años, en medio de una pandemia me llaman a contar que estoy en Amazon Prime. No me lo creía hasta que me vi. Si esto no es la gloria, díganme qué es porque me siento radiante!", celebró.

"Ustedes no se imaginan lo que esto representa, no solo para mí (OMG mi trabajo se ve en el mundo!) sino para la TV paraguaya y todo un equipo de productores incansables y apasionados por su trabajo. Lagrimeo mientras escribo esto, porque de verdad es un paso gigante para nuestra TV y una gran puerta para todos los que amamos esto y luchamos con todas nuestras armas (seleccionando meticulosamente nuestras batallas) por hacer realizaciones de calidad para nuestra TV", expresó.

"Gracias público por hacernos tendencia siempre! De ahí parte el interés en Paraguay de una plataforma tan importante. Gracias compañeros por hacer cada programa con entrega y una energía que vibraba tanto a veces que sentíamos al otro en la piel; sin dudas eso traspasaba la pantalla y llegaba al televidente. Gracias a todos los que en algún momento fueron parte de mi equipo de trabajo en estos años, porque todos me dejaron algún consejo, alguna gran enseñanza; que la puse en práctica durante la conducción de Masterchef y hoy la ve el mundo! Todos ustedes son parte de mis logros. Y gracias Dios, que siempre me sorprendés con tanta generosidad y amor hacia mí", manifestó.

Pao terminó su posteo con una reflexión:

"Trabajar con pasión es la clave, trabajar con amor es la fuerza y trabajar bien por buscar el beneficio del equipo y los otros es la motivación! Finalmente todo lo bueno que hagas pensando en los otros te salpica!", finalizó, detallando que todas las temporadas del reality paraguayo están disponibles en la plataforma en cuestión.