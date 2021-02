Pamela Ovelar visitó América Tv y le llovieron las críticas

Pamela Ovelar quien arrancó su aparición asegurando que los conductores Norita Rodríguez y Carlos Gómez tenían el "honor" de tenerla en el programa, contó que la misma viene adentrándose en el mundo de las disciplinas de combate.

Ovelar aseguró que se desempeña en boxeo, judo, karate, taekwondo e incluso como chica del cuadrilátero que anuncia los rounds, y se animó a mostrar en vivo algunas de sus habilidades.

El vídeo posteriormente fue subido a la plataforma de YouTube y a la cuenta oficial del canal, donde finalmente fue blanco de docenas de críticas por parte de los internautas.

"No puedo ver esto me daña la vista", "Apenas 30 segundo aguante ver esto", "Apenas respiras, primero hacete ver", "Con clases como estas yo creo que ni medio round aguantas", "No sos nada simpática", fueron solo algunos de los comentarios que se pueden leer al pie del video. Pero como en todo, no faltó la gente que apoyo a la mediática.

Mirá el momento en