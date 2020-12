Paloma Ferreira dice no tener problemas con enamorarse de una mujer

Ferreira fue consultada por la conductora Norita Rodríguez, asumiendo que ésta tiene la "mente abierta", sobre las relaciones homosexuales a lo que ella respondió.

"Tengo la mente muy abierta, a mí la verdad me parece que el amor es uno solo, no importa el sexo, la cuidad, la región, el color, blanco, gordo o flaco. Para mí el amor es el amor y es uno solo" empezó diciendo Paloma Ferreira en el programa mañanero de América Tv.

Norita con ánimos de abordar más el tema fue directa y consulto si la panelista se permitiría enamorarse de una persona de su mismo sexo.

"No sé, porque no, yo nunca me cierro a nada, el amor es el amor, si me enamoro me enamoro, yo siempre dije, nunca me enamoro del sexo, me enamoro de la persona, del trato, del ser."

En cuanto a cómo sería esa persona ideal con quién tener una relación amorosa dijo, "Una persona atenta, una persona que es dedicada, una persona ya empoderada".