"Eléctrico" y "Jugar con Fuego": Paiko y los Kchiporros están de estreno

Después de "Anoche" y "Ya no puedo parar", Paiko estrenó "Eléctrico", tema que dará nombre al sexto disco de estudio de la banda, próximo a ser lanzado.

La canción fue producida, grabada y mezclada por Yuno Forquetina en Ciudad de México y masterizada en el estudio Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos.

Con el bajista Carlo "Cana" Borghetti en la voz principal, este lanzamiento llegó de la mano de un video lyric:

"Soy tan eléctrico, soy tan escéptico. Soy un discípulo de tus caprichos hoy. Y no me vengas con cuentas de arena; y no me cuentes que valió la pena", dice parte de la letra de la canción.

Los Kchiporros también están de estreno. La banda encabezada por Chirola Ruiz Díaz lanzó una colaboración con el baterista de Molotov, Randy Ebright.

El tema, de nombre "Jugar con fuego", salió acompañado de un video donde vemos a la banda estrenándolo en vivo en la edición cordobesa del festival Cosquín Rock.

"Me verás volver al amanecer con las alas rotas y fuego en la piel. Como el ave fénix voy a renacer desde las cenizas del ayer", dice el coro de la canción.

Randy, conocido por sus compañeros de Molotov como el "gringo loco", se encarga de rapear en inglés en medio de la canción.