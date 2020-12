Pachano asegura no extrañar a Carmiña y recuerda con cariño a Norita y Gustavo Cabaña

El mediático argentino habló con Ariel León y le confesó todo sobre por qué no extraña a Carmiña Masi y reveló que las polémicas con Norita Rodríguez eran un "show".

Aníbal Pachano fue el invitado en el último programa de Ariel León "Zona de Riesgo" por América Tv, donde revivió su paso por nuestro país y recordó a algunas figuras de nuestro espectáculo.

El conductor Ariel León fue directo en busca de la lengua filosa del famoso argentino y le consultó qué es lo que NO extraña de Paraguay a lo que reprendió.

"Creo que hay una sola, que es una periodista mujer que para mí es una nada, la nada misma".

"¿Será Carmiña?" se animó a preguntar León a lo que entre risas aseguró "posiblemente".

La enemistad entre Pachano y Masi se remonta al escándalo de las joyas de su compatriota Moria Casán, a quién Aníbal Pachano confesó que no la visitaba en prisión porque la entonces farandulera paraguaya argumentaba que este llevaba drogas a la vedette argentina en el Buen Pastor.

"En el transcurso que yo iba a la cárcel a verla a Moria, apareció una periodista, una desagradable, una periodista paraguaya desagradable, que dijo que yo le llevaba la droga a Moria, una mamarracha" había declarado Aníbal Pachano a un medio argentino.

Siguiendo su entrevista disparó: "A mí no me gusta la gente que es mala persona, una cosa es ser periodista, ser artista, y otra cosa es ser mala leche. Cuando vos sos mala leche, mala entraña, es porque no sos nada".

Por otro lado rememoró recuerdos con la conductora Norita Rodríguez donde tachó a la ex bailarina de "personaje" y confesó que esta suele ir a verlo.

"Un personaje Norita, he hablando con ella, ha venido a Buenos Aires un par de veces, me ha venido a ver al teatro, hemos ido a tomar un café, siempre tenemos una buena relación. Norita es un personaje, ella arma, es muy rápida, muy hábil para jugar el juego que le proponen. Justamente tengo un amigo italiano que es muy fan de Norita" dijo.

El mismo tampoco pudo evitar no mencionar al humorista Gustavo Cabaña que según reveló es un clásico huésped de su residencia.

"Gustavo ha venido varias veces a mi casa, él toma que viene a mi casa y es como un descanso, cocinamos, duerme mucho, salimos de paseo, se compra libros. Gustavo es un artista que se va rearmando y reciclando y eso es lo importante que cualquier artista debe de tener."

Mira la entrevista completa en: