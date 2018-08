Pablo Valdez: el regreso de un grande

Pablo empezó muy joven en los medios, integrando el noticiero del SNT en 1995. Estuvo allí hasta su pase a Telefuturo en el '98. Dentro del grupo Vierci también trabajó en los informativos de Red Guaraní y Latele. Paralelamente hizo radio -primero en Radio 1000 AM y luego en Radio Libre 1200 AM- hasta que en 2012 se alejó de los medios para dedicarse a su familia. Ahora está de regreso de la mano de ABC Cardinal y ABC TV, e incursiona además en las redes sociales compartiendo imágenes de su día a día.

"El principal desafío de todos los que trabajamos en los medios de comunicación es anticiparnos a los cambios, que son muy veloces", comienza Pablo, "Acá el que no se adapta queda fuera de combate. La irrupción de las diversas plataformas está acelerando modificaciones cuyo rumbo hay que saber interpretar y leer con anticipación para que nuestro trabajo no quede desfasado. Mi meta siempre es la misma: contribuir con la sociedad. Yo ejerzo el periodismo pero también me gusta mucho el espectáculo, el show, la entretención. A veces hay que ponerle un poquitito de azúcar a la vida para que el público te vea, para tener repercusión... porque con las diversas plataformas digitales ha cambiado mucho este mercado y tenemos mucha competencia".

De esta manera justifica Pablo su reciente incursión en las redes sociales, ya que hasta hace alrededor de un año no tenía cuentas en Instagram ni en Facebook. Hoy, el periodista comparte postales de su rutina laboral en la cuenta @pablovaldezpy, sin dejar de tomar su profesión con seriedad: "Trato de cumplir a cabalidad con la finalidad de un periodista: relatar, ser cronista de una época, de un tiempo, de la manera más fiel posible. Así que mi meta es esa, cumplir cada día con mi trabajo de la mejor manera posible ya que vivimos en una sociedad cada vez más sensible que espera de nosotros precisión, honestidad y verdad", cuenta.

Pablo regresó al mundo del periodismo en enero de 2016, cuando el grupo Zucolillo compró Radio Cardinal: "Me contrataron para acompañar a Guillermo Domaniczky en un programa que tenemos hasta ahora que se llama 'Periodísticamente'", recuerda, "él conduce ese programa hace más de 10 años desde la antigua Cardinal y continúa en esta nueva etapa, conmigo acompañándole".

En agosto del año pasado, cuando el grupo de medios en el cual trabaja lanzó ABC TV, Pablo se estrenó como conductor de 'Media Mañana': "Estoy de 8:30 a 11:00, y los sábados a la mañana tengo un programa de política con Marcos Cáceres y Sebastián Acha en ABC Cardinal que se llama 'No tiene Nombre', porque la verdad que todos los días pasan cosas en la política que no tienen nombre", bromea.

Antes de llegar a este presente repleto de compromisos profesionales, Pablo pasó 5 años alejado de los medios por cuestiones personales. El periodista recuerda esa etapa, diciendo: "Hasta junio del año pasado viví en el campo con mis padres. Estuve unos 5 años con ellos en Nueva Italia; es acá cerca, pero por el tráfico eran 2 horas de viaje en auto o más. Mis padres son muy ancianitos y nos cuidamos mutuamente hasta que con lo de ABC TV tuve que instalarme en Asunción porque era imposible hacer ese trayecto de ida y vuelta todos los días y asegurar la puntualidad. Fue doloroso para mí porque mis padres me necesitan, pero hicimos el esfuerzo y me ocupo de ellos igual pero pernoctando en Asunción. Poder hacerles compañía en estos últimos años de sus vidas es muy gratificante, ellos hicieron mucho por mí".

Al preguntarle si solo ellos ocupan un lugar en su corazón o si actualmente está en pareja, Pablo responde de manera escueta aunque bien clara: "Mi corazón está ocupado".