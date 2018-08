Pablo Benegas denuncia plagio del tema 'Soy de mi Tierra': "Ya estoy tomando medidas legales" disparó.

Ayer en horas de la tarde, la cuenta de Twitter de "El Repasador" anunciaba con sarcasmo un 'homenaje' a José María Ibáñez, adjuntando un video. En el mismo, podía escucharse el éxito de Pablo Benegas "Soy de mi Tierra" con la letra cambiada para hacer alusión a la renuncia del diputado colorado.

El cantante no tardó en reaccionar: "La voy a defender a muerte porque es mi hija! Favor compartir para que se haga respetar el derecho de autor!", pidió en Facebook, recibiendo el apoyo inmediato de colegas suyos como Riolo Alvarenga, Leda Masi, Mauri Rodas y Dani Meza, quien de manera contundente, escribió: "No pude ver ni 10 segundos de esto que publicaste por la indignación que me causó! Es una falta de respeto hacia una canción que realmente ensalza el sentimiento patriótico! Tuicha ojavy ápe lo mitã! Me solidarizo como colega y como amigo, de una amistad sólida de muchos años porque sé cuanto camino recorriste para llegar al sitial que ocupás hoy día".

Esa noche, al arrancar el programa, el conductor Julián Crocco aclaró que el tema original corresponde a Benegas, y hace unas horas la cuenta de "El Repasador" hizo la misma salvedad en Twitter.

PrimiciasYa Paraguay se comunicó con Pablo Benegas para preguntar si esas medidas son suficientes para él o si pretende seguir adelante con la demanda, a lo que respondió:

"Ese último posteo me parece una reafirmación del atropello que se cometió, porque no solo actuaron con impunidad sino también con soberbia. Estamos hablando de una ley amparada dentro del código nacional penal. Ya no se trata del atropello a una ley civil sino penal; estamos hablando de 3 meses a 5 años de prisión"

Con respecto a las medidas que tomará, Pablo reveló estar siendo asesorado por un equipo de abogados: "Yo voy a hacer todo lo que la ley me permita. Tengo una reunión con mis abogados y la fiscalía tendrá que investigar. Hay pruebas demasiado concretas que ya están en mi legajo y a partir de ahí se medirá la responsabilidad de cada persona involucrada en esto. Yo ahora mismo no puedo decir 'voy a ir en contra del canal o del programa o de Crocco' pero sí que es un atropello a la propiedad intelectual y a los autores paraguayos".

Sobre el apoyo que recibió de parte de sus colegas en la música, Benegas recalcó: "La reacción que genera un hecho así dentro de la comunidad artística paraguaya habla de nuestro estado de ánimo; si fuese un hecho aislado ésta sería una sorpresa, pero ya no es sorpresa porque viene haciéndose hace mucho tiempo en nuestro medio y la gente sigue haciendo lo que quiere", concluyó.

Aquí te dejamos la versión original del tema para que compares.

