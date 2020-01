Oyentes de Monumental cuestionan rol de Kasstuli en "Va con Onda"

Los oyentes de "Va con Onda", el ciclo conducido por Luis Bareiro en Radio Monumental, sintieron mucho la salida de Natalia Cabarcos un año atrás.

Intentando llenar ese vacío la modelo Fabi Martínez se sumó al espacio en los últimos meses de 2019, pero luego de su incorporación al magazine televisivo "Vive la Vida" debió dar un paso al costado.

La elegida para suplantarla fue Kassandra Frutos, quien no estaría logrando conectarse con los seguidores de la AM.

"Dale tiempo", fue la respuesta del conductor al reclamo de un oyente.

"Muy vacía; habla pero no dice nada", le retrucó en Twitter una mujer identificada como Liliana Mendieta.

En Facebook la postura de la gente es similar. “Hoy estuve escuchando y me pareció tan absurda su incursión. Me pareció extraño en medio de Luis Bareiro, un tipo con mucha cultura y conocimiento. No está mal obvio, pero la AM no es para esto”, escribió Mónica Liz Fretes García.

“Oyente de Va con Onda desde el 2017. El programa era muy bueno, muy bueno, pero este año le daré una pausa, así no se puede. Lástima, Luis Bareiro es buen periodista”, lamentó Cristhian David Gauto.

“La gente que elige escuchar AM es por algo. Hay ciertas figuras que están más para FM. Yo fui por años oyente fiel de VCO, pero desde que van incorporando a algunas figuras de la farándula, no me gustó más. ¿No se dan cuenta los "jefes" que por algo ya bajó su audiencia la radio?”, opinó Mónica Melgarejo.

“Qué pena. Era uno de los mejores programas informativos de la mañana. Ahora insoportable escuchar. No se trata de personalidad. Se trata de la nula preparación periodística que posee. Pobre Luis Bareiro lo que tendrá que aguantar... cambiar ideas con una hueca total”, opinó María.