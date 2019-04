Óscar Pintos pide perdón: "Nunca fue mi intención ridiculizar a nadie"

El pasado viernes, el cocinero apareció en el programa con un look afro. Pintado de negro y hablando con acento marcado, se presentó como "Morci Joao".

Su parodia molestó a los televidentes, que lo tildaron de racista en las redes sociales e iniciaron una campaña de escrache que llevó a las cuentas oficiales del programa a borrar los posteos al respecto.

Sin embargo, las críticas al cocinero no pararon y él se vio obligado a pedir disculpas públicas en las redes sociales:

"Debido a los reclamos que estoy recibiendo desde el día sábado, quiero aclarar y pedir disculpas públicamente. Nunca fue mi intención agredir, insultar o ridiculizar a nadie", comienza el descargo.

"Trabajo en los medios hace 6 años y un poco más, y nunca jamás tuve mal comportamiento o una mala relación con nadie. El que me conoce sabe quién soy y conoce mi comportamiento. Soy un ser humano y claro que me equivoco. Repito, jamás pensé que eso podía sensibilizar o herir a nadie", aclara.





"Mi intención para nada fue esa, buscando entretener y hacer un personaje simpático, que admito y reconozco hoy, está mal visto y asumo mi error. Pero jamás tuve una mala intención, el que pudo ver el programa creo que entendió que para nada fue mi idea ridiculizar a nadie y menos burlarme de personas de color".





El texto continúa con estas palabras: "Me toca trabajar en los medios y estar expuesto 24 horas en todo. La sociedad me exige ser perfecto, no equivocarme, no tener errores y pensar mil veces antes de decir o escribir algo para no herir a nadie. Pero no, porque soy exactamente igual que cualquiera, me equivoco todos los días, me caigo, me levanto y sigo aprendiendo. Tengo días felices y días de mierda. Tengo una familia, una hija y una esposa hermosa, tengo cuentas que pagar, soy uno más del montón. Pero me toca trabajar en los medios y estar expuesto a todo. Y me la banco. Porque me encanta lo que hago y soy feliz en donde estoy. Agradecido con Dios y la vida por todo. Soy un ser humano más, como vos, como él como ella... como todos. Me equivoco y me voy a seguir equivocando, y voy a seguir pidiendo disculpas las veces que sea necesario".





Óscar finalizó su reflexión con un fragmento del tema de Fito Páez 'Al lado del camino': "No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano", concluyó.





Si bien la gente se mostró indignada con la parodia, el cocinero lleva varios años interpretando personajes similares en la TV.





Además de haber cocinado pintado varias veces en el programa de Pelusa Rubín, también se caracterizó de esa manera para bailar axé en la edición 2015 de Baila Conmigo Paraguay.

