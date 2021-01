Ofendido: ¿Pablito Pinto fue discriminado en identificaciones? Abogada explica todo sobre el percance

En una exclusiva para Primicias Ya, Pablito Pinto relató su mala experiencia en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, sede San Lorenzo, donde no le permitieron "ser él mismo".

El denunciante cuenta que hace unos meses fue a renovar su Cédula de Identidad en esa dependencia, cuando al momento de la fotografía, funcionarios policiales le pidieron recogerse el cabello, negándole así aparecer con la melena larga que es parte de su personalidad.

"Cuando fui a sacar mi cedula hace unos meses, los policías del Departamento de Identificaciones de San Lorenzo me pidieron que recoja mi cabello, justificando que no podría salir con mi alargue, y eso me frustra, porque ese soy yo", empezó diciendo a nuestra redacción. Luego comentó que se sintió ofendido al no poder expresarse con libertad.

"La gente me conoce con ese cabello, yo me conozco con ese cabello, y al hacer eso, me prohíben la libertad de expresar lo que soy. Me parece una falta de respeto a mi persona, porque yo soy como quiero ser y nadie te puede prohibir simplemente tener el cabello a un costado."

El influencer explicó que luego de esta experiencia tiene intenciones de presentar o apoyar proyectos de ley que ayuden a regular estas situaciones y lograr cerrar los baches constitucionales sobre la comunidad LGBTI+ local.

A raíz de este hecho nos pusimos en contacto con una profesional, la Abogada Cynthia Mabel Cabañas Rojas, para explicarnos si lo sucedido se desarrolla como discriminación o tiene fundamentos legales.

"Por norma constitucional, las discriminaciones en razón de cualquier índole, en el ámbito de vida de la persona, no solo están expresamente prohibidas, sino que además el Estado a través de sus instituciones tiene la responsabilidad de remover todos los actos y mecanismos que fomenten o favorezcan la misma", explicó la profesional del derecho. Sin embargo, cree que existen bases a las que los funcionarios podrían recurrir para fundamentar su actuar.

"Ahora existe una cuestión técnica, tecnológica y también de solvencia jurídica, que obliga a los funcionarios y responsables de las instituciones encargadas de recaudar y posteriormente proveer la información y datos respecto a las personas, a realizar su cometido de la manera más profesional posible, conforme lo establecen los propios reglamentos en cada caso. Acá al tratarse de un documento de Identidad, el más importante a nivel Nacional, se debe manejar con todo el tecnicismo posible el acabado del mismo; es decir, la imagen de la persona debe ser clara, nítida, debe mostrar la mayor cantidad de rasgos posibles en ella (señas particulares que ayuden a su mejor identificación como ser lunares, tatuajes, cicatrices, etc) en el rostro de la persona, que es finalmente la parte visible en el documento mencionado".

"De hecho, la cámara misma establece o sugiere directrices y enfoques específicos para que la imagen pueda ser tomada satisfactoriamente para el fin que se necesita", fundamentó.

Consultamos a la profesional cómo es que, de todos modos, existen mujeres fotografiadas con el cabello suelto en este documento, hecho que corroboramos, y aun así se le prohíbe al influencer, tal vez por el hecho de ser hombre, aparecer con la melena a un costado.

"Jurídicamente hablando sería porque el documento de identidad, como su nombre lo dice, no debe dejar lugar a dudas del sexo de la persona, independientemente de la vida privada, actividad laboral o privada, o preferencias de vestimenta de la persona. Es lo mismo que el registro Civil, la ley orgánica establece que el nombre de la persona, el recién nacido al ser inscripto, no debe dejar dudas respecto al sexo de la persona, ejemplo: No pueden anotar a una niña con el nombre de Juan o Derlis, o a un niño con el nombre de María o Rosa", aclaró.

"Él tiene la libertad absoluta de ejercer abiertamente sus preferencias de género o sexuales, o actividades de su vida pública o privada, y nadie lo puede discriminar ni prohibir nada. Pero el fin inmediato de la cédula de identidad es poder identificar plenamente a la persona, eso incluye el sexo de nacimiento de la misma, al menos hasta que exista alguna norma superior o resolución judicial que lo autorice a cambiar de identidad. Honestamente hasta hoy día no tuve ningún caso similar al expuesto, al menos no en materia de Juicios".

Pablito Pinto, por su lado, compartió con nosotros una fotografía en la que se lo ve con su cédula de Identidad en la mano, y concluye que "la foto demuestra lo que soy yo, y la cédula demuestra lo que ellos quieren que sea".