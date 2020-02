¿Es o se hace? El inesperado final de la confesión de Jessica Torres

Sentada en su cuarto frente a la cámara, Jessica Torres quiso responder a quienes la tildan de tonta: "Es una pregunta que me suelen hacer muchísimas personas; 'Jessica, ¿vos sos o te hacés?'", empieza diciendo en el video.

"Yo me quedo analizando por qué será que dicen eso y bueno... Yo soy Jessica Torres, ese es mi nombre. ¿Pero quién soy? Puedo decir que soy bailarina, pero esa es mi profesión. También puedo decir que soy artista, que es lo que yo me considero. También puedo decir que me hago de la tonta pero me vas a decir '¿Y qué? ¿Para ser famosa?'. Siempre buscamos etiquetar a las personas, pero desde mi punto de vista lo que más me importa es quién soy para mí", continúa reflexionando, mientras de fondo se oye en un momento el ladrido de un perro y luego el sonido de unas pisadas y golpes.

Jessica intenta seguir hablando pero le cuesta retomar la idea luego de las "interrupciones" hasta que finalmente, visiblemente molesta, grita: "¡Paren con el ruidoooooo!".

El rotundo cambio en su voz, que va de la meditación a la histeria, termina resultando tan impactante como aquel "tatatata" de la canción del ex. ¿Estamos ante un nuevo viral?

Mirá el video aquí: