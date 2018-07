"Nunca vi El Conejo, no tenía idea que era ESE tipo de programa", dice Miss que abandonó el set de Palo

Este sábado, la modelo oriunda de Encarnación estuvo de invitada en "El Conejo" junto a otras figuras de los medios como Paloma Ferreira, Luis Calderini y Alejandro López. Todo marchó bien hasta el momento del show en vivo; mientras el doble de Rodrigo Tapari y Édgar Camarasa animaban el programa, se vio claramente cómo un productor de "El Conejo" ingresaba al set a pedir a los invitados que bailaran.

En las imágenes, que los televidentes más atentos pudieron apreciar en sus casas con sorpresa, se la vio a Majo gesticulando nerviosa y negándose a bailar.

PrimiciasYa Paraguay se comunicó con Óscar González, productor del programa, quien confirmó: "Cuando me acerqué a pedirles que bailen ella a mí no me dijo nada, me ignoró totalmente. Al que le dijo que no quería bailar fue a Palo (Rubín), quien también fue a pedirle que baile. Ahí Paloma Ferreira bromeó con que la cumbia no debe ser el target de ella", contó Óscar.

Para conocer qué hizo que Lopetegui se negase a bailar, nos comunicamos con ella y esto fue lo que dijo:

"Personalmente yo no veo televisión, no tengo ese hábito, y cuando me invitaron al Conejo no tenía idea que era un programa de farándula y comedia. Pensé que me invitaban para una entrevista, no para bailar cumbia", disparó.

Al ser consultada sobre la cantidad de años que El Conejo lleva al aire (¡desde 1996!), ella remarcó: "Y no sé, yo tengo 20 años y nunca había visto". También explicó que para zafar de la incomodidad que sintió cuando le pidieron que baile, se fue al baño, lo pensó tranquila, y al regresar le dijo a Ilana Rubín, productora general del show e hija de Palo, que prefería retirarse del programa. "No me fui enojada", explicó, "pero no quería estar ahí".

PrimiciasYa le preguntó si la organización de Miss Latinoamérica le prohíbe mostrarse bailando en público, a lo que ella respondió: "Más o menos; digamos que la decisión de no bailar fue miti-miti".

María José Lopetegui ostenta la corona de "Miss Latinoamérica Paraguay" desde 2016. En 2017 ninguna candidata local se postuló para sucederla, por lo cual Majo continuó con el título que entregará el próximo mes de septiembre.

La modelo adelantó que cuando entregue la banda de Miss Latinoamérica Paraguay recibirá automáticamente la corona de Miss Top Model, y que en octubre deberá viajar a Egipto a defender el título ante las representantes de todo el mundo.