¡Novia de Rodrigo Burgos defiende al jugador y acusa a su ex mujer de golpearla!

Este domingo la ex mujer de Rodrigo Burgos, Lucía Aguilera, acusó al jugador de irrumpir en su casa y golpearla. Como prueba, Aguilera adjuntó una foto donde se la ve con los labios hinchados y un corte en la frente. Leé la nota aquí.





Sin embargo, en las últimas horas empezó a circular una nueva versión de los hechos. Una joven de nombre Ruth Zárate, quien se identifica como la nueva pareja del futbolista, relató en Facebook -fotos de por medio- su presunta pelea con Lucía Aguilera:





"Anoche, 3 de Febrero de 2019, acompañé a mi novio Rodrigo Burgos, a visitar a sus hijas en su respectivo hogar. Pasando unos minutos, aparece su ex pareja Lucía Aguilera, expresando reclamos contra Rodrigo y a causa de ello volvió a su vehículo que estaba siendo conducido por mí. Al ver que Rodrigo subió del lado acompañante, Lucía se acercó brusca y rápidamente viendo que era yo la que estaba conduciendo y fue ahí donde ella rompió el parabrisas del auto, haciendo que deba salir de ahí. Fue ahí donde ella empezó a golpearme y gritarme, por lo cual tuve que defenderme", empieza el relato.

Rodrigo Burgos2.jpg

"Mi novio trató de separarnos y en ese instante salieron su madre y hermana, quienes también me agredieron y no tenía de otra que defenderme. Con esto, quiero aclarar lo que sucedió en realidad y haciéndoles comprender que no sólo deberían escucharle a ella, sino darse cuenta de lo mentirosa, resentida y celosa que puede ser esta mujer. Todas estas pruebas demuestran como sucedieron los hechos, tres personas se pusieron contra mí, dejándome moretones y rasguños", acusa en un escrito que acompaña con fotos de las supuestas heridas que le infligió Lucía.





Entre las pruebas de su acusación, Ruth agrega la captura de pantalla de un mensaje que Lucía le habría enviado al padre de sus hijas refiriéndose despectivamente a ella: "Le hacés compartir a mi hija con esa mujer. Sé un poco más delicado", dice el supuesto mensaje.





Rodrigo Burgos3.jpg



Zárate también publica una estremecedora imagen donde se ve a un hombre de espaldas, presuntamente Rodrigo Burgos, abrazando a dos niñas como si intentara protegerlas.





Rodrigo Burgos4.jpg



Quedará en manos de la justicia determinar quién miente... y quién dice la verdad.