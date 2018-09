"Nos seguimos viendo por el 9", dijo Yolanda Park sobre los rumores que hablan de su paso a Canal 4

No existe negociación con nadie. Agradezco desde siempre las propuestas, que hubo y muchas en este tiempo, me siento sumamente honrada de verdad. Pero no van a jubilar a nadie por mí como se publicó en los diarios y se dijo en radio. Yo soy muy respetuosa del trabajo de las personas y por eso ayer hablamos con Menchi. Porque ella está de vacaciones y es horrible que empiecen a decir cosas que no son jugando con algo tan importante como el puesto de trabajo. Ambas nos conocemos muy bien y entendimos que es parte del juego de los medios. Hoy, cada una está en su canal y ponemos alma y vida por el lugar al que pertenecemos como debe ser. Así es que nos seguimos viendo por el 9 (tipo Mirtha Legrand ya era)".