Norma Benítez y Carlos Gamarra al fin divorciados

Tal vez este sea el final de una de las historias más mediáticas de nuestra cultura farandulera, y es que Norma de Gamarra ya no es de Gamarra oficialmente.

Así se dio a conocer tras confirmarse que el divocio de los ahora ex esposos ya es un hecho. El pelotero no pudo contener la felicidad que inmediatamente concedió palabras a la prensa sobre la sentencia, y es que según el "Colorado", el proceso fue difícil por la poca predisposición de parte de su ex Norma Benitez Santacruz, a quien en su momento había tachado de "prepotente y soberbia".

Por su lado Norma ex de Gamrra no quedó atrás y declaró también a la prensa que la separación de bienes aún no salió, y es que para la mediática esto resulta de mayor importancia porque "los vaivenes económicos" de su ex esposo "la salpican".

¿Debemos esperar la boda de Carlos Gamarra con su actual pareja María José González?

Esto lo sabremos dentro de unos meses, ya que según la normativa los cónyuges divorciados no podrán contraer nuevas nupcias antes de transcurridos 90 días de haber quedado firme y ejecutoriada la sentencia respectiva.