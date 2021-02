Norma Friedmann se lanza a la música

La noticia no puede dejar de sorprendernos y es que la conocida comunicadora ahora se encontrara explorando la industria de la música nacional.

"Amor" es el título del sencillo debut de Norma Friedmann, quien en una exclusiva para Primicias Ya, nos confesó que esta nueva etapa de su carrera irá bajo el nombre artístico "Lisbeth".

Además la canción que promete ser una nostálgica y sentimental pieza está grabada y producida en los estudios de IODI, el reconocido dúo nacional, considerado como uno de los grupos pioneros del rock paraguayo, además de ser los primeros en firmar un contrato con EMI Music Argentina, y de haber sido invitados de la BBC de Londres.

¿Es cierto que te lanzas al mundo de la música?

¡Así es! me lanzo con mucha ilusión, siempre fue una asignatura pendiente en mi vida, porque desde muy niña siempre me encantó cantar, pero luego por cosas de la vida, deje ese sueño anclado por varios años, además me dedique enteramente a mi carrera de presentadora de radio y tv, al cine y a la moda, pero cuando uno persiste con una gran anhelo en su corazón, el universo conspira y la magia sucede, y es así cómo me surge la propuesta de IODI de cantar este tema inédito, que se titula "Amor".

¿Vos la escribiste?, ¿Sobre qué trata?

La canción la escribió JW, data de 1980, pero nunca fue publicada, es la primera vez que verá la luz, y a pesar de haber pasado más de 40 años, es un sentimiento atemporal que se adecua perfectamente a nuestros tiempos y así también será dentro de 40 años más. Es muy bella, muy nostálgica, muy sentimental, pero a la vez tiene una melodía dulce, que en cierto modo, se te pega, estoy segura que a la gente le va a encantar y van a poder identificarse con ella.

¿Cuando y dónde los vamos a poder escuchar?

El lanzamiento está previsto para finales de marzo, de cara al cambio de temporada, ideal para otoño que es la estación más nostálgica del año. "Amor" saldrá en las plataformas digitales y se podrá encontrar como single, interpretada por Lisbeth.

¿Lisbeth es ahora tu nombre artístico, hay un porqué?

Si, con Lisbeth me lanzo al mundo de la música, como un renacimiento, ya no es una reinvención, sino es un renacer, ya que considero que en esta nueva era que surge post pandemia. A mi siempre me gustó Lisbeth ya que mi abuela me había enseñado una vez, que es una de las maneras de decir mi segundo nombre que es Elisabeth. A partir de ahora mi nombre artístico es Lisbeth, sin apellidos ni ataduras.

¿Habrá vídeo?

Si, estamos rodando un vídeo que plasmara la esencia de la canción, será un mix entre moderno y vintage, recreando el espíritu de la melodía y que nos transportará a través del tiempo, tendrá una estética setentera, estamos trabajando con un equipo de lujo.

¿Se viene más música adelante?

La idea es que sí, seguir trabajando en nuevos singles, ahora estoy muy ilusionada con este presente maravilloso y esperando impaciente al lanzamiento de "Amor" y por sobre todo que sea del agrado de toda la gente y pueda aportar mi granito de arena en este panorama musical del mercado nacional.